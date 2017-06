No Dia dos Namorados, o Maior São João do Mundo tem atrações variadas

Para uma segunda-feira que começou com um casamento coletivo, na Pirâmide do Parque do Povo, envolvendo 120 casais, com direito a transmissão ao vivo no programa Bem Estar, da Rede Globo, o Dia dos Namorados não podia passar em branco na programação do Maior São João do Mundo.

Foto: Codecom/CG

Nesta segunda, 12, o Palco Principal vai ferver, com as apresentações de Thaeme & Thiago, Tayrone e Alexandre Tan (foto).

