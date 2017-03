No Clássico do Sertão, Sousa e Atlético-PB buscam encerrar jejum de vitórias

foto: Divulgação

De volta à zona de rebaixamento, após empatar com o Treze na última quarta-feira (15), o Sousa tem pela frente o Atlético-PB, no Clássico do Sertão deste domingo, no Marizão, a partir das 17h.

Ainda que estejam em situações diferentes na tabela, Dino e Trovão enfrentam jejuns incômodos de vitórias. O Sousa, não sabe o que é vencer desde que bateu o Serrano por 4 a 2, na nona rodada.

Já o Atlético de Cajazeiras, não comemora uma vitória há cinco jogos, desde a oitava rodada, quando também venceu o Serrano, só que por 1 a 0.

