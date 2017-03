Ninguém acerta a Mega e próximo prêmio deve ser de R$ 6 milhões

foto: arquivo

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (11) as seis dezenas do concurso 1.911 da Mega-Sena. Ninguém acertou os números e o prêmio acumulou em R$ 6 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira (15).

Os números sorteados hoje foram: 16 – 18 – 23 – 30 – 32 – 33.

De acordo com a Caixa, 42 apostadores ganharam R$ 36.634,43 por acertarem cinco números do bilhete. Além disso, 2.817 outras apostas conquistaram a quadra, fazendo com que cada apostador leve para casa R$ 780,28. A arrecadação total do concurso foi de R$ 26.687.335,50.