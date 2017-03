“Não vou embarcar em uma aventura”, diz Veneziano sobre eleições de 2018

Ao ser indagado se defende a candidatura de José Maranhão ao governo do Estado em 2018, o deputado federal, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), comentou que para tal decisão deve haver o “convencimento de que a proposta é pra valer”, ao se referir as eleições de 2014 quando ocupava a posição de candidato da legenda e foi substituído pelo irmão, o ministro Vital do Rêgo Filho.

Em entrevista nesta quarta-feira, 15, Veneziano ponderou que não vai “embarcar em uma aventura”, reforçando que não se pode lançar um candidato e depois retirá-lo.

– Não se discute que o nome do senador José Maranhão demonstra experiência e conhecimento de causa, mas é importante que se tenha convencimento de que essa proposta é pra valer. Precisamos saber se existe uma predisposição para valer. Não adianta lembrar o nome agora e lá na frente isso deixar de existir. Temos que ouvir do próprio senador e dos demais membros. Se o partido apresentar uma candidatura pra valer e que não seja retirada nos últimos momentos, eu vou junto. Veja o que aconteceu em João Pessoa e que terminou prejudicando, tremendamente, a realidade política local de Campina Grande, ou seja, prejudicando-me, como prejudicando a outros companheiros. Não vou embarcar em uma aventura – pontuou.

O parlamentar ainda comentou que houve falta de estratégia tanto do PMDB como do PSB nas eleições municipais de 2016, o que ocasionou o insucesso das oposições em Campina Grande.

– Faltou estratégia do PMDB, como do PSB. As eleições de 2016 se deram por força da estratégia dos dois partidos, que teve uma condução equivocada pelo PMDB em João Pessoa e que terminou por prejudicar aquelas candidaturas que poderiam ter outros resultados se não fosse pela divisão das oposições – explanou.