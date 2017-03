“Não existe país digno e justo sem uma educação superior forte”, diz reitor da UFCG

Foto: Paraibaonline

Prestigiada por integrantes da comunidade acadêmica e representantes dos mais variados segmentos da sociedade, além de diversas autoridades, foi realizada na noite da última sexta-feira, dia 17, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), a solenidade de investidura do professor Vicemário Somões no cargo de reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A cerimônia, que também marcou a posse do vice-reitor, professor Camilo Farias, e de integrantes da equipe administrativa, teve início com a apresentação do Coral Coro Em Canto, sob a regência do maestro Lemuel Guerra, e seguiu antigos ritos cerimoniais acadêmicos, com o reitor adentrando ao recinto acompanhado por um cortejo de honra, formado por pessoas importantes em sua formação educacional.

Reconhecendo no novo reitor “maior desenvoltura na lida burocrática” e grande capacidade administrativa, o ex-reitor Edílson Amorim observou ter dirigido a UFCG num período de grave crise econômica, destacando a importância de um bom planejamento para o enfrentamento das dificuldades.

‘Mesmo com os cortes orçamentários, não houve demissões, não houve paralisação de obras, não houve evento cancelado, não houve falta de apoio às atividades de pós-graduação”, enumerou, citando, ainda, a criação de cursos de graduação e pós-graduação, assinatura de contrato com a Ebserh, contratação de novos servidores concursados, além dos projetos de construção de um novo hospital universitário em Cajazeiras.

Representantes dos segmentos que integram a instituição também manifestaram seus votos de confiança na atuação do novo reitor. O professor Benedito Luciano, representando o corpo docente, Lucimar Ribeiro, servidora técnico-administrativa, e Felipe Torres, representante dos alunos, reconheceram os desafios que se apresentam e expressaram o desejo de colaborar “na tarefa de conduzir a universidade por bons caminhos”.

Empossado, o vice-reitor, Camilo lembrou os tempos de aluno no campus de Campina Grande e do sonho em colaborar na condução dos destinos da universidade. Agradeceu a confiança depositada e reafirmou o compromisso em fazer “a luz que ilumina a todos” brilhar ainda mais, em referência ao lema da UFCG. “Hoje, começamos a escrever novos capítulos”, resumiu.

Foto: Paraibaonline

Encerrando a solenidade, o reitor Vicemário Simões se declarou consciente das dificuldades que serão enfrentadas e dos desafios que precisam ser vencidos. “Assimetrias da expansão precisam ser corrigidas”, exemplificou, reafirmando sua convicção de que não existe país digno e justo sem uma educação superior forte e qualificada.

Citando Anísio Teixeira, lembrou que “não há país capaz de sobrevivência digna sem instituições capazes de produzir conhecimentos e propor soluções próprias às questões que o afligem”. Finalizou conclamando a comunidade acadêmica a se integrar ao novo projeto de gestão. “Somos todos aliados pela mesma causa. Somos todos UFCG”.