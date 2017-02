Na tribuna, Rômulo destaca pleitos de prefeitos paraibanos

Quarto secretário da Mesa, o deputado Rômulo Gouveia (PSD) registrou, na noite dessa segunda (20), na tribuna da Câmara Federal, a reunião da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup) com parlamentares paraibanos, na manhã de ontem (20), em João Pessoa.

O deputado destacou a importância dos municípios e da união necessária para o desenvolvimento das cidades.

Foto: Ascom

Gouveia relatou que na reunião com a Famup esteve em pauta o Pacto Federativo; o refis do INSS; o ISS (Cartões de Crédito); e o custeio de programas federais.

“Tudo começa nos municípios”, disse Rômulo, apelando para que os deputados federais se dediquem às demandas municipais.

Além de Rômulo, participaram da reunião da Famup o senador Cássio Cunha Lima, os deputados federais Wilson Filho, Veneziano Vital e André Amaral; além dos deputados estaduais João Bosco Carneiro, Buba Germano, Ricardo Barbosa, João Gonçalves, Buba Germano, Branco Mendes, Camila Toscano e Renato Gadelha.

Rômulo ainda registrou as visitas que tem feito às cidades da Paraíba, como as realizadas em Juripiranga e Conde no último final de semana.

Gouveia ainda destacou a Romaria do Padre Ibiapina que chega aos 134 anos envolvendo milhares de fiéis nas cidades de Arara e Solânea.

.