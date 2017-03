Na Paraíba, veículos são autuados por alteração no cronotacógrafo

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (Imeq), órgão vinculado ao Inmetro no Estado, autuou 106 veículos, entre vans, ônibus e caminhões, por adulteração no cronotacógrafo, equipamento responsável pelo controle da velocidade. Alguns veículos também estavam com o cronotacógrafo vencido.

O diretor-superintendente do Imeq, Arthur Galdino, destacou a importância da operação.

“Essas operações são fundamentais para proteger a vida dos paraibanos. Quando um ônibus, por exemplo, tem o cronotacógrafo adulterado, significa que pode exceder a velocidade, com riscos de acidentes fatais”, disse.

Os responsáveis pelos veículos foram autuados terão de pagar multas que variam em torno de mil reais.

“Alguns não apenas estavam com o equipamento adulterado ou vencido, mas também desligado. É uma infração gravíssima, sobretudo se levarmos em consideração que esse tipo de atitude pode acabar com vidas”, ressaltou Arthur Galdino.

O consumidor pode também entrar em contato com o Inmetro, pelos seguintes contatos: 0800-285-1818 ou pelo e-mail ouvidoria@inmetro.gov.br.

As operações realizadas pelo Imeq tiveram caráter de blitz, em postos tanto da Polícia Rodoviária Federal como em terminais rodoviários, além de abordagens aleatórias.