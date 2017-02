Multidão sai às ruas de Campina Grande puxada pelo Bloco Ferro Folia

A habitual monotonia das tardes de sábado foi quebrada hoje,18, com o desfile do bloco Ferro Folia, que avançou pela noite nas ruas centrais de Campina Grande.

A concentração ocorreu na esquina das ruas Getúlio Vargas com Rui Barbosa, seguindo pelas ruas 13 de Maio, Vidal de Negreiros, Sete de Setembro, Marques do Herval, Praça da Bandeira, culminando novamente na Getúlio Vargas.

Animação foi o que não faltou para foliões que, em muitos casos, começaram a brincar ainda pela manhã.

O bloco misturou várias gerações e também serviu para confraternização para muitos campinenses.

Quando da passagem pela rua 13 de Maio, houve uma homenagem à professora e ativista cultural Eneida Agra Maracajá, que assistia a passagem dos foliões.

Os eventos pré-carnavalescos dão indicações que estão em fase de consolidação em Campina Grande, atraindo um expressivo número de pessoas.

Neste domingo, uma programação carnavalesca com a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer da PMCG e o bloco Remexe Campina promete animar novamente a cidade.

A concentração será às 8h, às margens do Açude Velho, perto das estátuas dos Tropeiros.

Curta abaixo o vídeo com um trecho do desfile do Ferro Folia.