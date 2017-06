Multa aplicada pelo crime de poluição sonora pode chegar a até R$ 50 milhões

O comandante do Batalhão de Polícia Ambiental da Paraíba, major Cristóvão Lucas, falou sobre a Operação Carnaval iniciada na última sexta-feira (24) à noite e finalizada nessa quarta-feira (1º).

Foi feita uma campanha educativa alertando sobre o crime de poluição sonora. Além disso, foram realizadas 10 apreensões de equipamentos de som conhecidos popularmente como paredões.

– Essas pessoas tiveram que ser conduzidas para a delegacia, foram multadas pelos policiais do Batalhão Ambiental, tiveram seus equipamentos apreendidos e vão ter agora um trabalho para reavê-lo – falou.

Foto: Secom/PB

O major informou que o crime de poluição sonora prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão, o proprietário do equipamento é conduzido para delegacia, o crime é afiançável, é aplicada multa do Batalhão de Polícia Ambiental e Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), que pode ser de R$ 5 mil até R$ 50 milhões.

– O infrator vai ter também que frequentar um curso de boas práticas ambientais, participar durante três meses de aula para que possa compreender melhor a lei ambiental e demonstrar um pouco mais de respeito pelas pessoas em qualquer circunstância – explicou.

Lucas destacou que o período carnavalesco tem um pico de incidência de infrações ambientais, mas a Polícia Ambiental tem tido bastante trabalho aos finais de semana e feriados prolongados.

Denúncias de crimes podem ser realizadas pelos cidadãos para a Polícia Ambiental através do número 190.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.