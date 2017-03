Mulher é morta com 15 facadas pelo ex-companheiro no Sertão

Foto: Reprodução/TVPB

Uma mulher de 33 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, um idoso de 65 anos.

O crime aconteceu na cidade de Várzea, no Sertão paraibano. A mulher foi morta na frente dos filhos, após discutir com o acusado, que não aceitava o fim do relacionamento.

Ela morreu no local, já o acusado foi preso pela polícia horas depois do crime.