MPPB move ação pública contra prefeitura de Patos para construção de CAPS

O Ministério Público da Paraíba ajuizou uma ação pública para obrigar o município de Patos, Sertão, a implantar uma unidade de acolhimento adulto infanto-juvenil, referente ao serviço de atendimento psicossocial ao usuário de drogas e pessoas com algum problema mental.

O serviço já é realizado na cidade, mas funciona em três prédios que não são adequados às demandas.

Segundo a Promotoria de Justiça, a verba no valor de R$ 415 mil foi enviada pelo Ministério da Saúde desde 2014, mas até agora a unidade do CAPS AD 24h não foi construída.

O promotor de Justiça do município, Túlio César Fernandes Neves, disse que a ação judicial requer que a prefeitura apresente projeto com cronograma atualizado para a construção da sede única do serviço.

A assessoria jurídica da Secretaria de Saúde de Patos, informou que está sendo realizado um levantamento financeiro referente a gestão de 2014 à 2016, e quando for encerrado será solicitada uma audiência com os órgãos fiscalizadores para firmar o pacto e finalizar o projeto do CAPS AD da cidade.

*Com informações da TV Cabo Branco