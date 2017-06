MPPB agenda reunião para tratar do rompimento do canal da Transposição em PE

fotos: ascom

O procurador-geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, acompanhado por integrantes do Comitê de Gestão de Recursos Hídricos (CGRH) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), viaja nesta segunda-feira (12) para Brasília (DF), onde, na terça-feira (13) se reunirá, às 10h, com o secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, Antônio de Pádua de Deus Andrade.

Na pauta, o rompimento na tarde deste sábado (10) do canal da Transposição das Águas do Rio São Francisco nas proximidades do Sítio Malhadinha, no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco.

“Ao sabermos do ocorrido, de imediato entramos em contato com o secretário para tratar do assunto e marcar a audiência. Mas, de antemão, o secretário adianta que a situação está sob controle e que o problema será resolvido em quatro dias”, informa Bertrand Asfora.

De acordo com informações de blogs e sites pernambucanos, “a água já teria sido contida, não se sabendo ainda o que pode ter causado o vazamento e quais as suas consequências”.

“Temos acompanhado desde o início a chegada das águas da Transposição na Paraíba e estamos atentos se isso pode causar algum problema aqui no estado”, explica o procurador-geral de Justiça.

Presidido pelo procurador-geral Bertrand Asfora, o Comitê de Gestão de Recursos Hídricos do MPPB é integrado pelos procuradores de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, Herbert Douglas Targino, Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, José Roseno Neto e Valberto Cosme de Lira; e pelos promotores de Justiça Eduardo Barros Mayer, Bruno Leonardo Lins, Diogo D’Arolla Pedrosa Galvão, Adriana Amorim de Lacerda, Alcides Leite de Amorim, Cláudia Cabral Cavalcante e Ernane Lucas Nunes Meneses.