MPF/PB realiza licitação para contratação de serviço de transporte de mudança

Foi publicado nesta sexta-feira, o edital do Pregão Eletrônico nº 6/2017 (SRP), a ser realizado pelo Ministério Público Federal na Paraíba (MPF/PB), que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mudança, consistente em embalagem de bens móveis, carregamento ao veículo transportador, transporte rodoviário de cargas, entre endereços situados em João Pessoa (PB) e entre a unidade da capital e demais unidades municipais do órgão no estado.

A sessão será realizada no próximo dia 23, às 9h30 (horário de Brasília), por meio do sistema COMPRASNET. O edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site www.comprasgovernamentais.gov. br, bem como no Portal de Transparência do MPF (http://www.transparencia.mpf. mp.br/conteudo/licitacoes- contratos-e-convenios/ licitacoes/transparencia), onde será divulgado, também, o resultado do certame.

Mais informações poderão ser solicitadas através do e-mail prpb-cpl@mpf.mp.br, ou dos telefones (83) 3044-6279/6303.

Localizada na avenida Epitácio Pessoa, no bairro Expedicionários, a nova sede do MPF em João Pessoa será inaugurada ainda este semestre, provavelmente no final do mês de maio. A mudança da atual sede para a nova deve ocorrer a partir do mês de abril.