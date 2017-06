MP realiza reunião para tratar do episódio do Lar do Garoto

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Bertrand de Araújo Asfora, realizará às 15h desta quarta-feira (7), em Campina Grande, uma reunião com representantes do governo do estado, do Poder Judiciário e promotores de Justiça para tratar do episódio ocorrido na madrugada do último sábado (3), quando, durante rebelião no Centro Socioeducativo Lar do Garoto Padre Otávio Santos, em Lagoa Seca, sete adolescentes, entre 15 e 17 anos, foram mortos.

A reunião, cujos convites estão sendo encaminhados na tarde desta terça-feira (6), acontecerá na sede do MPPB em Campina Grande, com a presença do desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, juízes de João Pessoa e de Campina Grande, dos promotores de Justiça Ranieri da Silva Dantas e Catarina Campos Batista Gaudêncio, respectivamente, da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de Campina Grande e da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de João Pessoa.

Também estarão representantes da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida (Fundac).

“A atribuição para apurar esses fatos é do Ministério Público da Paraíba, por meio dos seus órgãos de execução”, ressaltou o procurador-geral de Justiça que, na segunda-feira (5), anunciou que está criando uma Comissão Especial para apurar a situação dos adolescentes no sistema socioeducativo em todo o estado, principalmente em relação aos graves fatos ocorridos no Lar do Garoto.

Ainda esta semana, ele anunciará os integrantes da Comissão Especial e a programação dos trabalhos a serem desenvolvidos por ela.