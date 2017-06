Movimento Brasil sem Parasitose promove ação até esta quinta-feira, em Campina

Representantes do Movimento Nacional “Brasil sem Parasitose” promovem ação social até esta quinta-feira, 8, no Parque da Criança, que fica localizado no bairro Catolé, em Campina Grande.

A ação que está sendo promovida é resultado de um encontro do ex-senador Ney Suassuna e o vereador Alexandre do Sindicato(PHS), que conseguiu que uma unidade móvel estivesse no município.

– Conseguimos trazer para Campina Grande, já que o ex-senador tem uma parceria importante com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, que cuida da questão das parasitoses e verminoses. O caminhão faz todo procedimento dentro do atendimento da triagem até a orientação, nutrição e como manter a higiene das mãos para que possa evitar qualquer tipo de verminose. Essa ação será tratada em todo Nordeste iniciando por Campina – explicou.

A unidade móvel estará no Parque até às 17h de hoje e seguirá para o município e Garanhuns, no estado de Pernambuco.

– Aproveito a oportunidade para convocar toda a sociedade a se fazer presente lá- convidou Alexandre.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.