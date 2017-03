Motorista morre em acidente com carreta na BR-230

Foto: Reprodução/TVPB

Um motorista de 57 anos morreu nesta quinta-feira (23) após perder o controle da carreta que conduzia pela BR-230.

O acidente aconteceu no município de Riachão do Bacamarte. O caminhão seguia de Campina Grande para João Pessoa carregado com cilindros de gás.

O caminhão tombou na pista e o motorista ficou preso nas ferragens. A PRF suspeita que o motorista tentou desviar de uma moto.

Houve vazamento da carga e a policia teve que interditar o trecho da rodovia.