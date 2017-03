Modelo de Atuação SESI em Soluções Integradas classifica empresas de CG e Lucena

O SESI/PB, por meio da Comissão Interna de Avaliação, divulgou o nome das empresas Coteminas S/A – Campina Grande e Indústria Alimentícia do Vale – Lucena-PB, como selecionadas e classificadas a participarem da implantação do Modelo de Atuação SESI em Soluções Integradas nas Áreas de Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho.

O modelo tem por objeto a formulação e oferta de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho e Promoção da Saúde, de modo a prover soluções integradas e customizadas, com foco em empresas do segmento industrial que estejam interessadas em melhorar os indicadores de produtividade organizacional e a saúde e segurança dos seus trabalhadores, por meio da Implementação do Modelo de Atuação SESI em Soluções Integradas.

As empresas participantes submeteram documentação a avaliação qualitativa da Comissão Interna de Avaliação do SESI/PB que fez uma análise detalhada do material recebido e posterior emissão de relatório circunstanciado que resultou no desfecho e classificação final.

Informações adicionais sobre a classificação final das empresas aptas a participarem da implantação do Modelo de Atuação SESI em Soluções Integradas nas Áreas de Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho podem ser obtidas por meio do telefone (83) 2101 – 5385.