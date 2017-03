Modelo de Atuação Articulada entre Áreas Técnicas e de Mercado é adotado pelo Senai

O Sistema Indústria da Paraíba ampliou consideravelmente o leque de produtos e serviços ofertados à indústria. Com um número maior de atendimentos, surgiu a eminente necessidade de aprimorar as práticas relacionadas à área de Mercado, responsável pela prospecção do mercado, comunicação com o cliente, venda e especialmente a fidelização do cliente.

O Departamento Regional da Paraíba, através do SENAI DN está realizando no período de 13 a 17 de março em Campina Grande (PB), capacitação para equipes técnicas e consultores de negócios dos Institutos SENAI Tecnologia, visando implantar o Modelo de Atuação Articulada entre as Áreas Técnica e de Mercado do Sistema Indústria.

O objetivo é estabelecer uma proposta de atuação conjunta que aproxime a relação entre áreas técnicas nacionais e regionais com as respectivas áreas de Mercado, por meio de práticas e processos de abordagem a clientes que alinhem a atuação, harmonizando interações entre as áreas e fortalecendo o relacionamento entre as redes técnicas e de mercado.

A nova proposta baseia-se numa abordagem consultiva que vise soluções desde o primeiro contato com o cliente. Desta forma, busca-se ampliar a comercialização das soluções ofertadas pelos Institutos SENAI de Tecnologia e otimizar o atendimento às indústrias.

Os Institutos SENAI de Tecnologia (IST) são unidades operacionais voltadas à prestação de serviço de alto valor agregado para os principais setores industriais. Atualmente, o Sistema Indústria da Paraíba conta com três Institutos SENAI de Tecnologia implantados.

O IST em Automação e o IST Couro e Calçado, localizados em Campina Grande e o IST Têxtil e Confecção, localizado em João Pessoa. Para maiores informações, ligue pra o telefone (83) 2101-5424.