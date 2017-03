Missa e extensa programação marcam encerramento da 1ª Semana do Artesão, em Campina

fotos: Codecom/CG

Neste sábado (18), no encerramento da 1ª Semana do Artesão, haverá celebração de uma missa em agradecimento ao sucesso do evento, na capela da Vila do Artesão, com o padre Carlinhos Araújo.

Às 9h30 será oferecido um café da manhã aos artesãos, entrega de certificados e sorteio de brindes. Em seguida, um trio de forró animará o público presente.

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento, vereador Nelson Gomes, afirmou que a coordenação da Vila do Artesão cumpriu seu papel com supremacia, proporcionando mais capacitação e profissionalização durante a realização da 1ª Semana do Artesão a todos os participantes do evento.

“Planejamos um evento que pudesse agregar valores aos produtos produzidos pelos artesãos, através de palestras e workshop com profissionais experientes e ligados à cultura regional da nossa cidade e ao artesanato. Estamos satisfeitos com o resultado e acreditamos que os artesãos também estejam, afinal foi uma semana intensa de aprendizado. Oferecemos tudo gratuitamente. O evento foi um sucesso e só temos a agradecer a todos os envolvidos em sua realização e também aos participantes”, destacou Nelson Gomes.

Nelson revelou que pretende realizar outros projetos no sentido de melhorar cada vez mais a divulgação da Vila do Artesão, bem como sua ornamentação tornando-a mais atrativa à população campinense e, principalmente aos turistas.

“Estamos trabalhando com uma equipe bastante competente e temos nos reunidos diariamente para discutirmos melhorias em prol da Vila. Nosso intuito é traçar estratégias que possam impulsionar cada vez mais as vendas naquele local, além de treinamentos para atender cada vez melhor”, finalizou Nelson Gomes.