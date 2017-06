Ministro visita barragem que se rompeu e faz nova previsão para chegada das águas

Foto: Ascom

O ministro da Integração Nacional Helder Barbalho visitou nesta segunda-feira (06) a barragem de barreiros, no município de Sertânia, em Pernambuco, que se rompeu na semana passada.

A barragem está no caminho das águas transposição até chegar na Paraíba pelo Eixo Leste.

Acompanhado do senador paraibano Cássio Cunha Lima, o ministro sobrevoou a área e conversou com os engenheiros que trabalham no reparo da barragem. Eles garantiram que o problema foi resolvido.

Helder visitou também as barragens de Campos e Barro Branco, que ficam no percurso da Transposição, em Pernambuco e sobrevoou os açudes de Poções e Camalaú, na Paraíba.

O ministro espera que no próximo sábado as águas do São Francisco possam finalmente estar chegando à Paraíba. Ele também falou que a previsão da chegada no açude de Boqueirão é para o final de abril.