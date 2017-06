Ministro do TSE espantado com a força da Odebrecht

O grau de acesso e de domínio que o empreiteiro Marcelo Odebrecht, preso pela Operação Lava Jato, contou ter sobre as diferentes instâncias do poder no País, sugerindo uma apropriação do poder público pelo poder privado, e o valor de aproximadamente R$ 180 milhões, movimentado no esquema via caixa 2, impressionaram o ministro Herman Benjamin, relator no Tribunal Superior Eleitoral do processo que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

Benjamin considera os depoimentos de Odebrecht e dos dois delatores da empresa, Benedicto Barbosa Júnior e Fernando Reis, como os mais importantes entre os cerca de 50 já coletados até agora, destaca o jornal O Estado de São Paulo.

O ministro batizou de caixa 3, ou barriga de aluguel, a doação da empreiteira para a cervejaria Itaipava repassar, modalidade que considerou novidade no esquema de corrupção.

