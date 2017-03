Ministro destaca importância da Transposição: “Momento histórico para o Brasil”

“A partir de hoje se constrói aqui a oportunidade de ter água para a vida, para a produção, para o novo horizonte. Estou certo de que este momento é histórico para o Brasil”, destacou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, durante inauguração do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Monteiro (PB).

As últimas estruturas do empreendimento foram acionadas hoje (10) pelo presidente da República, Michel Temer e pelo ministro.

Imediatamente, a água começa a abastecer as casas de mais de 35 mil pernambucanos na cidade de Sertânia e de 33 mil paraibanos em Monteiro.

Segundo o ministro Helder Barbalho, a chegada da água à Paraíba foi antecipada em quase dois meses do cronograma previsto, o que só foi possível porque o Governo Federal garantiu o orçamento necessário para a aceleração da obra nos últimos dez meses.

A expectativa é de que até abril a água chegue a outras 18 cidades ao longo do curso do rio Paraíba, entre elas está Campina Grande, que enfrenta sérios problemas de abastecimento.

“Garantimos condições financeiras para o Projeto porque entendemos a responsabilidade e a importância desta obra, que é diferente das outras. Ela faz com que cada homem, cada mulher, tenha o sentimento da propriedade, da construção da história, de ter a capacidade de escrever o capítulo para transformar a vida do povo paraibano, do povo pernambucano, do povo sertanejo, do povo nordestino”, destacou.

O Projeto de Integração do Rio São Francisco é composto pelos eixos Leste e Norte e possui 477 quilômetros de extensão. Mais de 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba serão beneficiadas.

Eixo Leste – Com 217 quilômetros de canais, este eixo foi projetado para ampliar a oferta hídrica e garantir abastecimento a cerca de 4,5 milhões de pessoas em 168 municípios nos estados de Pernambuco e da Paraíba.

É composto por seis estações de bombeamento, cinco aquedutos, um túnel, uma adutora e 12 reservatórios – estruturas que cruzam os municípios pernambucanos de Floresta, Betânia, Custódia e Sertânia até chegar a Monteiro (PB). Leia mais.

Eixo Norte – Segundo Helder Barbalho, o Ministério da Integração Nacional continuará realizando uma gestão eficiente, com planejamento, cobranças e fiscalização para garantir o prazo de entrega do Eixo Norte do Projeto São Francisco.

“Nós não mediremos esforços para que até o final deste ano possamos chegar com água até o fim do Eixo Norte, complementando a missão de garantir que o rio da integração nacional possa efetivamente construir um novo capítulo para a história do nordeste brasileiro”, destacou.

Com 260 quilômetros de extensão, as obras no Eixo Norte apresentam 94,52% de execução e estão previstas para serem concluídas no segundo semestre deste ano, após finalização dos serviços necessários à passagem da água do rio.

A expectativa é de que ela chegue ao reservatório de Jati (CE) e à Região Metropolitana de Fortaleza ainda neste ano.

Esse Eixo beneficiará municípios nos quatro estados contemplados pelo Projeto – Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O Ministério da Integração Nacional está realizando licitação, por meio de Regime Diferenciado de Contratações (RDC), para que uma nova empresa dê continuidade às obras não executadas pela Mendes Jr.

A construtora comunicou à Pasta, em junho do último ano, a incapacidade técnica e financeira de executar os seus dois contratos no Projeto.

A expectativa da Comissão de Licitação é concluir o processo ainda neste mês de março, quando também deverá ocorrer a assinatura do contrato com a empresa vencedora.