Ministro destaca como positiva ação da Paraíba por atrair voo internacional

O turismo da Paraíba dará um imenso passo para abertura no mercado internacional com o início dos voos regulares entre João Pessoa e Buenos Aires, a partir do dia 1º de julho.

Os voos serão aos sábados, operados pela Gol Linhas Inteligentes, após uma negociação feita pelo governador Ricardo Coutinho diretamente com a diretoria da companhia aérea, resultando na redução para 6% da alíquota de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no combustível de aviação.

O voo histórico está sendo comemorado pelos representantes do trade turístico paraibano, mas já há reflexos bastante positivos na esfera nacional. O ministro do Turismo (MTur), o alagoano Marx Beltrão, destacou que 80% do turismo internacional é realizado entre os países fronteiriços. Para isso, segundo ele, “é preciso investir em conectividade aérea para atrair cada vez mais nossos vizinhos para conhecer o Brasil”.

“Os argentinos já são os turistas que mais visitam nosso país, mas o grande fluxo acaba ficando ali pelas regiões Sul e Sudeste. A ideia agora é diversificar a oferta e atraí-los também para a região Nordeste, para conhecer nossas lindas praias, nossa cultura e gastronomia”, disse o ministro, que destacou como muito positiva a ação promovida pelo Governo da Paraíba.

A indicação de Marx Beltrão sobre a presença de turistas estrangeiros no Brasil é reforçada pelos dados estatísticos da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). “A Argentina é o maior emissor de turistas para o Brasil, com 2.294.900 visitantes no ano de 2016 e desse total 1.037.055 entraram no país por via aérea”, enfatiza o diretor de Inteligência Competitiva e Promoção Turística da Embratur, o paraibano Gilson Lira.

Segundo Lira, os dados da Embratur indicam que este público procura diversificação de produtos no Brasil e o Nordeste brasileiro foi apontado, devido a sua vantagem competitiva, como produto atraente no mercado. Fatores estes que enfatizam a importância da ligação direta entre a capital argentina com a cidade de João Pessoa”, disse. “Esse primeiro voo internacional que nossa a Paraíba ganha contribuirá, e em muito, com o desenvolvimento de nossa economia, gerando também novos empregos”.

Na opinião do secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Lindolfo Pires, esse voo será histórico e um divisor de águas para a ampliação da oferta de voos internacionais para João Pessoa.

foto:Gustavo Messina/Ministério do Turismo

É um mercado importante que se abre para o turismo e ganha tanto o turista argentino, como o paraibano, que terá agora a oportunidade de conhecer outros países em ligações diretas, mais rápidas e mais baratas. “Sem dúvida, representa uma grande ação do Governo, que trará reflexos importantes para a nossa economia”, pontuou o secretário.

Opinião do trade

Para a presidente da ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba), Manuelina Hardman, a ação do Governo do Estado fez com que fosse gerado um momento importante para o ‘Destino Paraíba’ no mercado internacional, em especial, na Argentina.

A hoteleira enfatizou que esse momento terá reflexo fundamental no processo de capacitação da mão de obra local, que terá que se adaptar no atendimento dos turistas estrangeiros, melhorando a oferta de serviços.

Essa é a mesma opinião da presidente da Abrasel-PB (Associação Brasileira de Bares Restaurantes e Similares, seccional Paraíba), Neide Lisboa. Segundo a empresária, os segmentos de gastronomia e hotelaria passarão por um importante desafio de qualificar ainda mais a mão de obra, em especial, ampliando a oferta de profissionais que falam mais de um ou dois idiomas.

“Precisamos capacitar mais colaboradores para atender esse público da melhor forma possível, para que haja a melhor forma de comunicação possível”.

O diretor do Festival do Turismo de João Pessoa (Festival JPA), Cláudio J S Júnior, destacou também a ação do Governo, pois coloca a Paraíba nas prateleiras das principais operadoras de turismo da Argentina, assim como abre oportunidade para que os paraibanos viajem para o país sulamericano.

“É um momento de comemorações, mas também de grande responsabilidade do trade porque teremos que trabalhar para manter o bom atendimento e a frequência da operação”, enfatizou.