Ministro de Temer permanece internado, sem previsão de alta

Ainda não há previsão de alta para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, internado para um procedimento cirúrgico na próstata, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Padilha está de atestado médico desde o dia 20 devido a uma obstrução urinária.

Foto: Agência Brasil

Apesar de não haver previsão de alta, assessores do ministro informaram que ele está se sentindo bem e que pretende retornar ao trabalho no dia 6, caso seja liberado pelos médicos.

De acordo com o boletim médico divulgado hoje (3) pelo hospital, Eliseu Padilha “encontra-se com boa evolução do quadro de saúde, recuperando-se adequadamente do procedimento urológico cirúrgico realizado no dia 27 de fevereiro”.

Em setembro, o ministro, que tem 71 anos, foi internado por problemas de pressão arterial.