Ministério Público pede interdição de matadouro na Paraíba

O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação pedindo a interdição do matadouro público da cidade de Frei Martinho, no Curimataú paraibano.

O MP elenca como principais problemas a falta de inspeção e licença para funcionamento, além de não haver uma câmara frigorífica no local.

A secretaria de Agricultura do município disse que já foi notificada e realizou algumas modificações, mas alega não ter condições financeiras para arcar com os custos da construção de um novo matadouro.

O matadouro ficará fechado até que sejam sanadas as irregularidades e esteja de acordo com as exigências do MP.