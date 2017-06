Ministério da Integração explica vazamento em barragem da Transposição

A assessoria de comunicação do Ministério da Integração confirmou nesta sexta-feira, 3, através de uma nota, que foi descoberto um vazamento no reservatório Barreiro, localizado em Sertânia (PE).

Ainda garantem que o problema está sendo resolvido e que não atrapalhará o projeto de transposição.

Confira a nota na íntegra:

O Ministério da Integração Nacional vem a público informar que registrou na manhã desta sexta-feira (3) um vazamento no reservatório Barreiro, localizado em Sertânia (PE), entre as estações de bombeamento 5 e 6 (EBV-5 e EBV-6) do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Técnicos das empresas responsáveis pelas obras do Projeto São Francisco na região estão em campo tomando todas as medidas necessárias para fazer a contenção da água. Até o momento não foi identificado nenhum risco estrutural ao reservatório.

As comunidades do entorno estão sendo alertadas sobre medidas de segurança por técnicos da área Ambiental e de Fiscalização do Projeto São Francisco.

O Ministério da Integração reforça a moradores de áreas rurais na região de abrangência o pedido para estarem alertas e seguirem as orientações fornecidas por equipes técnicas.