Michel Temer mantém o líder do governo e deputado paraibano fica sem o cargo

foto: Montagem/Paraibaonline

O presidente Michel Temer (PMDB) – diante da disputa entre as bancadas do PP e do PMDB pelo cargo de líder do governo na Câmara Federal – achou por bem manter o mesmo líder do ano passado: deputado André Moura (PSC-CE).

Esse cargo estava sendo cortejado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

