Michel Temer desembarca em Campina Grande e cumpre agenda no Complexo Aluízio Campos

O presidente da República, Michel Temer, já está em Campina Grande para dar início ao cumprimento de sua agenda nos estados da Paraíba e Pernambuco nesta sexta-feira (10).

Foto: Palácio do Planalto

Após o desembarque no Aeroporto João Suassuna, Temer seguiu para o Complexo Aluízio Campos, obra que está sendo executada pela Prefeitura de Campina Grande em parceria com o governo federal.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

No local, o presidente também vai assinar ordem de serviço para implantação de uma terceira faixa na BR-230, no trecho entre João Pessoa e Cabedelo.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Depois dos compromissos em Campina Grande, Temer segue para o município de Sertânia (PE), onde participará da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de Campos, que faz parte do projeto de transposição do rio São Francisco.