Meteorologista prevê mais chuvas no Sertão paraibano

A meteorologista Marle Bandeira, da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), comentou sobre as chuvas ocorridas nos últimos dias na região do Sertão e do Cariri e disse que o volume já era previsto desde o início do ano.

Foto: Secom/PB

Marle citou que as cidades de Malta, Vista Serrana, Pombal, Lagoa e Condado registraram um volume considerável de chuvas nos últimos dias e que a previsão é de que continuem ocorrendo na região do Sertão.

– De ontem para hoje foram registradas chuvas bastante significativas. O que está ocorrendo é o que havíamos previsto no início do ano. Ainda podem ocorrer chuvas localizadas no Sertão – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.