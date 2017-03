Mesmo com transposição, Romero quer dar continuidade ao projeto Multilagos

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, acredita que mesmo com a entrega do Eixo Leste da transposição das águas do rio São Francisco, que foi feita na última sexta-feira (10) pelo presidente Michel Temer, em Monteiro, no Cariri paraibano, o projeto Multilagos é importante.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

– É importante porque tem outras características diferentes da transposição. A questão do Multilagos vai arejar ainda mais o cinturão em torno de Campina Grande, vai possibilitar o desenvolvimento da agricultura irrigada, do turismo em torno da região, da valorização das áreas, principalmente a questão de produção agrícola. Tem que se intensificar essa questão da continuação da implantação do projeto Multilagos – ressaltou.

Ele deseja dar sequência ao projeto iniciando o Açude de Dentro, no distrito de Catolé de Boa Vista.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.