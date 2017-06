Memorial do Maior São João mostra tradição junina para campinenses e turistas

foto: Codecom/CG

No mês de junho Campina Grande realiza o Maior São João do Mundo, evento tradicional que marca o calendário de festejos juninos do Brasil. A festa tradicional costuma atrair milhares de turistas ao Parque do Povo e também para as atrações paralelas.

Por isso, toda a cidade se prepara para receber visitantes de diferentes lugares do país, que buscam diversão e a parte cultural dos festejos. Pensando nesse público, e em preservar a memória do São João, foi criado há pouco mais de seis anos o Memorial do Maior São João do Mundo, onde é possível conhecer a história da festa mais tradicional da cidade.

Idealizado pela professora Cléa Cordeiro, o Memorial tem como objetivo mostrar a origem histórica e a evolução do Maior São João do Mundo. O acervo destaca os elementos que compõem o evento junino, assim como estimula nos organizadores e na população, o compromisso com a autenticidade e a importância da tradição e valorização da cultura popular nordestina.

