Mega-Sena acumula e próximo prêmio será de R$ 6,5 milhões

foto: ABr

O prêmio da Mega-Sena acumulou após o sorteio realizado na noite deste sábado (10). Como nenhum apostador acerta as seis dezenas da loteria, o valor do prêmio será de R$ 6,5 milhões para quem conseguir cravar as seis dezenas na próxima quarta-feira (14).

As dezenas reveladas pelo concurso de número 1.938 da loteria, realizado no caminhão da sorte estacionado no município de Itatiba (SP), foram: 10 — 16 — 32 — 40 — 42 — 54.

Apesar de nenhum apostador ter faturado o prêmio principal, 24 pessoas acertaram a quina e receberão prêmio de R$ 65.892,57 cada. Outros 2.220 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e podem sacar R$ 1.017,64 cada.