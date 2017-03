Mega acumula e deve pagar R$ 6 milhões na próxima quarta-feira

foto: Abr

Nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena na noite deste sábado (18). Com isso, o prêmio da loteria acumulou e a Caixa promete pagar nada menos do que R$ 6 milhões para quem cravar sozinho todos os números revelados no sorteio da próxima quarta-feira (22).

As dezenas reveladas nesta noite pelo concurso 1.913 da loteria, foram: 04 — 14 — 17 — 43 — 52 — 56.

Apesar de nenhum apostador ter faturado o prêmio principal, 43 pessoas acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 35.274,91 cada. Outros 2.960 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e podem sacar R$ 732,05 cada.