Medo e violência nas ruas do Recife. Bandidos roubam R$ 60 milhões

Na madrugada de hoje, um assalto à transportadora de valores Brinks, na Avenida Recife, zona oeste do Recife, levou pânico à capital pernambucana.

A investida teve início por volta das 2h, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, de onde a quadrilha teve acesso ao prédio da empresa de segurança.

Moradores da área acordaram apavorados com o som de diversos disparos de armamento pesado e explosões.

Muitos deles chegaram a ver os suspeitos, encapuzados, e acreditam na participação de cerca de 30 homens na investida.

Por volta das 2h30, a Polícia Militar chegou ao local e houve troca de tiros com os integrantes da quadrilha. Três PMs ficaram feridos, conforme as informações da versão eletrônica do Diário de Pernambuco.

Apesar do confronto, ninguém foi preso até o momento.

De acordo com informações extraoficiais, os bandidos conseguiram acessar o cofre da empresa e levar uma grande quantia em dinheiro. Fala-se em cerca de R$ 60 milhões.

Os policiais militares que entraram em confronto com os suspeitos acreditam que o grupo é formado por criminosos de outros estados, por terem ouvido sotaques do Sul e Sudeste do país.

Durante a ação criminosa, a quadrilha fez um cerco de 360 graus. Para dificultar a perseguição, os bandidos espalharam grampos e queimaram veículos, entre eles um caminhão, bloqueando cinco áreas entre as avenidas Recife, Sul e na Ponte do Jiquiá.

