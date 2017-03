MEC classifica Unifacisa como o melhor complexo universitário do Norte/Nordeste

A Unifacisa conquistou a posição de melhor complexo universitário do Norte/Nordeste na avaliação da educação superior divulgada nesta quarta-feira, 08 de março, pelo Ministério da Educação (MEC).

A Instituição, que passou a categoria de Centro Universitário este ano, alcançou nesta avaliação o maior Índice Geral de Cursos (IGC) registrado na região, atingindo o conceito 4.

Das quase 3 mil instituições avaliadas apenas 24 em todo país conseguiram conceito 5, numa escala de 1 a 5.

“Conseguimos chegar no mesmo patamar da UFCG e da UFPB, que tem mais tempo de história do que a nossa Instituição. Somos as 3 únicas universidades que tem o conceito 4 no Estado da Paraíba. Isso é uma vitória extraordinária para Unifacisa. Ainda é preciso levar em consideração que essa foi a nota máxima também atingida por todas as universidades do Norte/Nordeste, o que significa dizer que estamos entre as melhores universidades públicas e privadas de duas regiões do País, mesmo tendo oficialmente apenas três meses na condição de centro universitário”, comemorou o chanceler da Unifacisa.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – Inep, responsável pela avaliação, o IGC é um indicador de qualidade de educação superior que considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Para efetuar o cálculo do indicador é levada em consideração a média dos conceitos preliminares dos cursos da instituição (CPC), tendo como base o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), observando o quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno e variáveis de insumo, corpo docente, infraestrutura e organização didático-pedagógico.

O MEC também divulgou o Conceito Preliminar de Curso (CPC) que na última edição avaliou os cursos nas áreas de ciências humanas e ciências sociais, dentre eles administração e direito.

Os dois cursos, que estão entre os primeiros da Unifacisa, foram novamente avaliados como os melhores da Paraíba, ambos com conceito 4.

“O curso de Direito sempre foi um curso de ponta e agora pelo ranking do Ministério da Educação nós temos a melhor graduação de Direito do Estado entre instituições públicas e privadas e o mesmo vale para o curso de Administração. Isso é extraordinário e exige a responsabilidade de nos mantermos com esses desempenhos”, considerou Dalton Gadelha.

Nessa edição da avaliação, participaram da análise 8.121 cursos de 2.109 instituições de ensino. Foram inscritos 549.487 concluintes e 447.056 participaram da avaliação.