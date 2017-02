Maus tratos e negligência superam casos atendidos pelos Conselhos Tutelares em JP

Os maus tratos e a negligência dos pais ou responsáveis contra crianças e adolescentes somam 31% dos casos de violações de direito atendidos em 2016 pelos Conselhos Tutelares que compõem as sete Regiões Metropolitanas de João Pessoa. Durante todo o ano passado, foram realizados 8.283 atendimentos e encaminhamentos.

A unidade da Região Sul superou as demais, com 2.054 casos, enquanto que a Região Norte obteve o menor, com 577 ocorrências de violações dos direitos de crianças ou adolescentes. Destas ocorrências, 50,2% atingiram a população do sexo masculino, sendo que o maior número de violações de direitos e/ou crimes cometidos foram contra crianças com idade entre 0 a 3 anos, totalizando 28% dos casos.

Dos casos atendidos, além dos maus tratos, 9% foram de violência física, 4% de violência sexual, 1,5% de abandono e 1% de ameaça a vida. Os demais foram registros de busca de vagas nos Centros de Referência de Educação Infantil (Creis) e nas escolas. Não há registro de denúncias de exploração do trabalho infantil nos casos atendidos neste período.

A Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), é responsável pelo suporte dos Conselhos Tutelares na garantia da assistência digna a população infantojuvenil.

foto: reprodução internet

No ano de 2016, a PMJP investiu mais de R$ 3 milhões na estruturação e manutenção dos Conselhos Tutelares. Esse valor é destinado à manutenção integral das sete unidades, incluindo gastos com salário dos conselheiros e funcionários.

Patrícia Teotônio, coordenadora de Controle Social da Sedes, ressalta também que a Prefeitura disponibiliza para a população os serviços de quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

“Esses serviços contam com assistentes sociais, psicólogos e advogados, profissionais responsáveis por um atendimento especializado às vítimas e as famílias, para o acompanhamento de reparo dos danos, que podem ser físicos, morais e psicológicos. E esses danos são verificados através dos traumas que a criança sofreu com a violação, que muitas vezes ocorre por vários anos ou meses”, afirmou.

Segundo a coordenadora, os dados referentes aos atendimentos são prioritários na construção e execução das políticas públicas de combate à violação de direitos das crianças e adolescentes que moram em João Pessoa.

Sete unidades

João Pessoa conta com sete unidades físicas de Conselhos Tutelares para o atendimento de todos os territórios do município. Cada unidade conta com uma equipe formada por cinco conselheiros eleitos democraticamente pela comunidade, com a função de prestar atendimento e acompanhamento aos casos que envolvem crianças e adolescentes.

“Eles decidem em conjunto sobre qual medida de proteção se aplica a cada situação que se apresente. Porém, os conselhos não exercem o papel e as funções do Poder Judiciário, na apreciação e julgamento dos conflitos de interesses, mas sim contam com o apoio desse poder no exercício do seu trabalho”, explicou Patrícia Teotônio.

A estrutura dos Conselhos Tutelares de João Pessoa se destaca no país. Segundo Patrícia, na Capital, as unidades contam com equipes técnicas (assistentes sociais e psicólogas), equipe de apoio administrativo, educadores sociais, auxiliares administrativos, além de administradores, motoristas e vigilantes. “João Pessoa é o único estado brasileiro que conta com equipe técnica interna atuando nos Conselhos Tutelares”, ressalta.

Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a condução e elaboração da política, além de ser o órgão fiscalizador dos Conselhos Tutelares.