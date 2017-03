Marchante é assassinado a tiros em Soledade

Um homem foi assassinado a tiros quando voltava pra casa na cidade de Soledade, no cariri do estado. As informações foram repassadas pela Polícia Militar.

A vítima tinha 37 anos e trabalhava como marchante e segurança particular.

O crime ocorreu próximo ao matadouro da cidade. Nenhum suspeito foi preso, mas a polícia civil investiga o caso.