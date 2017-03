Marcenaria Escola da Sedes de João Pessoa inicia nova turma com 31 alunos

Trinta e um jovens e adultos, desse total sete mulheres, começam na próxima segunda-feira (13) mais uma etapa da vida profissional. É que eles terão a oportunidade de aprender uma profissão a partir das aulas que irão frequentar no curso de Marcenaria Básica.

A capacitação é oferecida gratuitamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) de João Pessoa.

As aulas serão ministradas na unidade da Marcenaria Escola, que fica localizada na Avenida Santa Bárbara, s/n, bairro Jardim Cidade Universitária. Elas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Os alunos são subdivididos da seguinte forma: dezessete pela manhã e quatorze à tarde. A Marcenaria Escola é coordenada pela Diretoria de Economia Solidária Segurança Alimentar e Nutricional (Dessan).

José Vando, coordenador da unidade, ressalta que o curso possibilita, ao seu término, o aluno trabalhar por conta própria ou se colocar no mercado de trabalho com competência.

foto: Secom/JP

“O curso tem a parte teórica, com a construção do projeto e estudo da viabilidade da peça. Mas no geral, ele é bastante prático, possibilitando ao aluno desenvolver suas habilidades e conseguir um emprego ou montar seu próprio negócio”, afirmou.

Os 31 alunos que irão integrar a nova turma do curso foram escolhidos entre mais de 50 candidatos inscritos.

“A seleção dá prioridade aos beneficiários do Programa Bolsa Família e os inscritos no Cadastro Único, além de usuários de Casas de Acolhida e pessoas da comunidade.”, explicou a desing da marcenaria, Kaline Serrão.

Durante o curso, os alunos terão aulas teóricas de marcenaria básica e acesso as ferramentas tecnológicas como Autocad e SketchUP, bem como oficinas de legislação trabalhista, acidente de trabalho e o uso de equipamentos de Proteção (EPI).