Marcelo Odebrecht: Dilma sabia do milionário caixa 2

Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o executivo Marcelo Odebrecht, ex-dirigente da empreiteira e herdeiro do grupo, afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia dos pagamentos de ´caixa dois´ à campanha eleitoral de 2014, destaca na edição de hoje o jornal Folha de São Paulo.

Foto: Reprodução/ Internet

Marcelo também disse que jamais recebeu pedido “específico” de dinheiro do presidente Michel Temer e apontou os ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci como interlocutores dos repasses de caixa dois ao PT.

De acordo com ele, a empreiteira doou R$ 150 milhões à campanha de Dilma-Temer naquele ano.

O ministro Herman Benjamin, relator do processo que pode cassar a chapa, perguntou se o executivo já havia falado com Dilma sobre as dívidas com o PT.

“Não. Veja bem, Dilma sabia da dimensão da nossa doação, e sabia que nós éramos quem fazia grande parte dos pagamentos via caixa dois para o João Santana. Isso ela sabia”, respondeu.

“Ela nunca me disse que sabia que era caixa dois, mas é natural, ela sabia que toda aquela dimensão de pagamentos não estava na prestação do partido”, situou o empresário.

*fonte: uol