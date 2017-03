Marcelinho perde pênalti e Treze fica no empate com rival Campinense

foto: Paraibaonline

O Treze perdeu uma boa chance de sair vitorioso no Clássico dos Maiorais de número 400 da história, neste domingo, no Estádio Amigão, com validade pela 14ª rodada do Campeonato Paraibano.

Isso porque, o meia Marcelinho Paraíba derpediçou um pênalti e o time ficou no empate sem gol contra o rival Campinense. O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. O meia cobtou e Gledson fez a defesa.

