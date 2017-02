Manoel Ludgério continua na chefia de gabinete de Romero, confirma Ivonete

A vereadora Ivonete Ludgério, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, em entrevista à Campina FM nessa sexta-feira, 17, confirmou que Manoel Ludgério vai continuar à frente da chefia de gabinete do prefeito Romero Rodrigues.

Ela frisou que a permanência de Manoel na pasta é importante para ela, para a cidade e para o próprio prefeito.

“A permanência de Manoel na região de Campina é importante e estratégica, porque ele fica perto das suas bases, dos prefeitos que o apoiaram, dos seus correligionários e dos seus eleitores”, destacou a vereadora.

Ivonete disse ainda que a intenção do deputado Manoel Ludgério era dar espaço para as acomodações políticas do prefeito Romero, mas este já tinha decidido que o parlamentar ficasse.