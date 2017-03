Manoel Júnior: “O PMDB não abre mão de estar na chapa majoritária”

Apesar de todos dizerem que 2017 é um ano administrativo e que o assunto da eleição majoritária de 2018 só será tratado em momento oportuno, o fato é que os políticos não param e se movimentam rumo ao processo eleitoral do próximo ano.

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior, falou à imprensa nesta terça-feira (21) e disse que o PMDB está se preparando para que saia fortalecido tanto na chapa proporcional, quanto para a chapa majoritária com a indicação de nomes para a sucessão estadual.

Manoel, que esteve na Assembleia Legislativa para conversar com o deputado Arnaldo Monteiro (PSC), mas não quis comentar qual seria o assunto a ser tratado, afirmou que:

“Garanto que não é assunto da política local, mas eu tenho 2018 motivos para não revelar agora”, brincou.

Indagado se o senador José Maranhão, presidente estadual do PMDB, seria o candidato ao governo do Estado, o vice-prefeito respondeu que ele tem lhe dito que não tem motivação para ser candidato, pois tem um mandato ainda de seis anos no Senado e quer cumpri-lo integralmente.

“Obviamente que o PMDB não abre mão de estar na chapa majoritária”, destacou.

Segundo ele, a reunião do PMDB, remarcada para a próxima segunda-feira (27), será para tratar da política local e da nacional, ao mesmo tempo em que descartou que seria também para aparar as arestas internas entre os membros partidários.

“Não tem aresta nenhum. O PMDB está sempre unido, marchando em direção ao mesmo objetivo”, assegurou.