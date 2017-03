Manifestantes fazem protestos contra reforma da previdência no centro de Campina

Foto: Ascom

Na manhã desta quarta-feira, 15, servidores afiliados do SINTAB e diversos movimentos classistas uniram-se em movimento nas ruas centrais de Campina Grande protestando contra o a reforma da previdência, o ato é um movimento de resistência à PEC 287, proposta de emenda à constituição que liquida com direitos constitucionais históricos da classe trabalhadora brasileira.

Os filiados do Sintab concentraram-se na AABB, às 9:00H, onde ocorreu uma palestra com o professor Jonas Duarte, Doutor em História e Economia, que falou sobre as consequências para população caso essa proposta seja aprovada. Após a palestra, os trabalhadores saíram em caminhada até encontrarem os demais manifestantes na rua Maciel Pinheiro.

Segundo os organizadores, participaram do movimento cerca de três mil pessoas, que foi marcado por gritos de “Fora Temer”.

Foto: Ascom

O diretor Frankyn Barbosa, ressaltou durante a caminhada que a luta é em defesa da seguridade social, em defesa do povo brasileiro que está na rua, que está na luta e que vai resistir contra esse ataque, não só aos trabalhadores, mas a toda população brasileira.

O sindicato através de todos os seus diretores frisa que o momento de união e de luta de todos os seguimentos da sociedade contra as novas regras previdenciárias, que estabelecem critérios praticamente impossíveis de serem cumpridos quando se consideram algumas realidades como, por exemplo, a dos trabalhadores da região Nordeste, que têm a menor expectativa de vida do país, ou a dos trabalhadores rurais e da construção pesada de todo o Brasil.