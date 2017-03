Manchetes dos principais jornais nacionais desta sexta-feira

Folha de S.Paulo

Leilão de aeroportos indica novo perfil em concessões

O Estado de S. Paulo

Após 22 meses de queda, País cria 35 mil empregos

O Globo (RJ)

Brasil volta a criar empregos com carteira

Correio Braziliense

Quatro grandes obras no DF assombram políticos

Estado de Minas

Patrimônio vulnerável

Zero Hora (RS)

Vencedora do leilão do Salgado Filho dará prioridade à pista

Agora São Paulo

Veja quem pode ganhar até R$ 5.121 com a fórmula 85/95

Valor Econômico (SP)

Fusão entre Kroton e Estácio enfrenta nova turbulência

Jornal do Commercio (PE)

País volta a contratar mais que demitir

A Tarde (BA)

Empresa francesa paga R$ 660,9 milhões e fica com aeroporto