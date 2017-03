Manchetes dos principais jornais nacionais desta quarta-feira

Folha de S.Paulo

Pior recessão da história abate 9,1% da renda média

O Estado de S. Paulo

Cenas do fundo do poço – Odebrecht: US$ 3,4 bi em dinheiro sujo

O Globo (RJ)

STF decide que caixa 1 não legaliza propina

Correio Braziliense

Brasil começa a sair da pior recessão da história

Estado de Minas

Febre amarela: Mais de 100 mortos… E pode piorar

Zero Hora (RS)

PIB cai 3,6%, mas Meirelles aposta em crescimento

Agora São Paulo

Só quem ganha mais critica a reforma afirma Temer

Valor Econômico (SP)

PIB cai 3,6% e indica retomada lenta

A Tarde (BA)

PIB cai e país tem a pior recessão em 68 anos