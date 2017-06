Mais um promotor registra candidatura a procurador-geral do MP

Foto: Ascom

O 3º promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente da Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de João Pessoa, João Arlindo Corrêa Neto, oficializou na tarde desta quarta-feira (7) a sua inscrição como candidato à eleição de escolha da lista tríplice destinada à nomeação do procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB), para o biênio 2017-2019. O período de inscrições, que se iniciou no dia 1º, segue até as 19h do dia 15 de junho.

Os membros do MPPB interessados deverão fazer suas inscrições em requerimento escrito, em duas vias, e encaminhá-lo ao presidente da Comissão Eleitoral, presidida pelo procurador de Justiça Doriel Veloso Gouveia.

O requerimento deve ser acompanhado de prova de que o candidato tem idade igual ou superior a 30 anos e estar na carreira por tempo igual ou superior a cinco anos.

O prazo de inscrições se encerrará no dia 15 de junho. Elas podem ser efetuadas das 12h às 19h, no gabinete da Ouvidoria do MPPB, e o período das inscrições não se suspende em dias de fim de semana, dia santo ou feriado.

A eleição ocorrerá no dia 29 de julho, das 8h às 16h, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em João Pessoa, por meio de voto eletrônico, presencial e plurinominal.

Foto: Ascom

O candidato

João Arlindo Corrêa Neto, 56 anos, é natural de João Pessoa. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, ingressou no Ministério Público da Paraíba no dia 3 de fevereiro de 1988, sendo designado para a Promotoria de Serra Branca, de 1ª Entrância. Atuou ainda nas Promotorias de São João do Cariri, Sumé, Monteiro e Prata.

Em julho de 1991, João Arlindo foi promovido pelo critério de merecimento à Promotoria de Justiça de Cruz do Espírito Santo, de 2ª Entrância. Nesta época, atuou ainda nas Promotorias de Bayeux, de Santa Rita, do Consumidor da Capital, de Mamanguape, de Sapé e de Cabedelo. Em agosto de 1998, foi promovido pelo critério de antiguidade ao cargo de 3º promotor de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de João Pessoa.

Atuou ainda como corregedor-auxiliar, assessor técnico da Procuradoria-Geral de Justiça, coordenador da Assessoria Técnica da PGJ e coordenador da à Improbidade Administrativa e à Irresponsabilidade Fiscal (CCIAIF), atual Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa (Ccrimp).

Entre 2007 e 2010, João Arlindo Corrêa Neto exerceu o cargo de presidente da Associação Paraibana do Ministério Público (APMP). Também foi coordenador da Conamp Nordeste (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), tendo sido ainda vice-presidente da Conamp, no biênio 2010-2012.

João Arlindo figurou na lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do MPPB em 2009. Exerceu a função de secretário-geral do Ministério Público da Paraíba, em diversos períodos nos anos de 2013 e 2014, e no biênio 2015-2017, durante o segundo mandado do procurador-geral Bertrand Asfora.

Ele foi presidente da Comissão do Concurso Público para provimento dos cargos de Servidores Auxiliares do Ministério Público, em 2015. O promotor João Arlindo também foi coordenador e vice-diretor da Fundação Escola Superior do Ministério Público (Fesmip). Atualmente, é professor de Direito Penal do Unipê e da Fesmip, e professor de Direito Processual Penal da Fesmip.