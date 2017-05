Mais de 40 kg de drogas são apreendidas em ação policial, em JP

A Polícia Militar apreendeu 42 kg de maconha em tabletes, no fim da tarde desta terça-feira (23), durante mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, no bairro de Água Fria, em João Pessoa.

O material estava dentro de uma casa que era usada como ‘depósito’ do tráfico local. A apreensão foi realizada por policiais do 5º Batalhão, com indicação do Núcleo de Inteligência do 1º Batalhão.

A residência ficava às margens de uma mata, com atalho de difícil acesso para o bairro de Mangabeira, na Zona Sul da Capital.

No local, ninguém foi preso, mas a PM já identificou todo o esquema de tráfico que era movimentado a partir do ponto desarticulado, com nomes do líder e do responsável por guardar as drogas. O material foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel.

Drogas apreendidas este ano – De 1º de janeiro até esta terça-feira (23), a Polícia Militar já retirou de circulação mais de 300 kg de drogas.

O mês em que mais foram realizadas apreensões foi março, com 152 kg de maconha, cocaína e crack apreendidos.