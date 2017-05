Mais de 300 audiências são realizadas no primeiro dia do Mutirão Dpvat em JP

Foto: Ascom

Uma grande estrutura foi montada no Ginásio de Esporte “O Ronaldão”, bairro do Cristo Redentor, para os trabalhos do Mutirão Dpvat, iniciado na manhã desta terça-feira (23), com o objetivo de realizar acordos entre a seguradora Líder e as vítimas de acidentes de trânsito ocasionados por veículo automotor, que tenham direito a receber o seguro.

No primeiro dia do evento, uma expressiva movimentação de pessoas para realização de perícias e acordos, com mais de 300 audiências realizadas, conforme informou o coordenador do Mutirão, juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha, diretor-adjunto do Núcleo de Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça da Paraíba.

“Abrimos o calendário oficial de mutirões do ano de 2017, com este evento em João Pessoa. Estão pautados 1.804 processos envolvendo seguro DPVat e esperamos realizar uma média de 450 atendimentos diários. A nossa expectativa é de atingirmos cerca de 80% de conciliações”, afirmou o magistrado.

O mutirão envolve o trabalho de 35 servidores, mais de 100 conciliadores, treinados pelas sete universidades conveniadas com o TJPB, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, e conta com cinco cabines para as perícias médicas.

O coordenador do mutirão também revelou que o número de processos envolvendo o seguro DPVat é crescente. “A demanda cresce principalmente pelo aumento do fluxo de veículos e, lamentavelmente, a falta de educação e imprudências no trânsito acarretam estes inúmeros acidentes que acabam desaguando na Justiça, principalmente, para recebimento do Seguro”, avaliou.

Este ano, não há a possibilidade de inserir outros processos durante a realização do Mutirão. “Vamos analisar apenas os casos que já foram pautados das pessoas que, previamente, foram intimadas através do Diário da Justiça”, declarou o juiz. Ele recomenda as pessoas que possuem processos no mutirão que estejam atentos ao dia de agendamento e comparecimento ao evento para a tentativa de acordo.

Jordan César Lima da Silva, vítima de um acidente de moto na cidade de Santa Rita, compareceu ao evento e realizou uma conciliação, que lhe possibilitou receber o restante do valor do seguro, ao qual tinha direito.

“Houve um ressarcimento do que me ocorreu. Nunca vai ser igual ao que era antes, quando eu estava bem de saúde, mas resolvi fazer logo este acordo, para esquecer tudo isso. Foi bom”, desabafou.

Foto: Ascom

DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) é um seguro de cunho social, criado com o intuito de amparar as vítimas de acidentes e seus familiares, indenizando-os em caso de invalidez permanente ou morte, e indenizando eventuais despesas, provenientes de qualquer acidente de trânsito, ocasionados por qualquer veículo automotor de via terrestre ou por suas cargas, as pessoas transportadas ou não.

Não importa se a vítima é condutora, passageira ou pedestre. Todas as vítimas de acidente de trânsito têm direito ao Seguro DPVAT.