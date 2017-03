Mais de 260 mil eleitores de 11 municípios voltam às urnas neste domingo

Neste domingo (12), novas eleições estão sendo realizadas em seis municípios do Rio Grande do Sul, três de Minas Gerais, um do Amapá e outro no Mato Grosso. Juntos, o eleitorado que voltará às urnas soma 264,8 mil pessoas.

Nestes locais, os pleitos de outubro do ano passado foram anulados porque os candidatos com maior votação não conseguiram obter o registro de candidatura. Por força de apelações, eles conseguiram manter seus nomes nas urnas, mas posteriormente tiveram seus recursos negados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, mesmo vencendo, não puderam assumir o cargo de prefeito.

foto: Abr

Após a reforma eleitoral de 2015, o Código Eleitoral passou a prever a ocorrência de novas eleições sempre que não for mais possível recorrer de “decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário”.

Gravataí, no Rio Grande do Sul, é a maior cidade que realizará novas eleições hoje. O município tem uma população é de 273,7 mil pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O candidato vencedor, Daniel Bordignon (PDT), teve seu registro de candidatura indeferido por ter sido condenado por improbidade administrativa. Ele já havia sido prefeito da cidade entre 1997 e 2004, quando contratou 1.292 pessoas sem concurso público, de acordo com a condenação.

Dezenas de outros municípios ainda podem vir a ter novas eleições este ano. O TSE estipulou 12 possíveis datas para os pleitos. A próxima será em 2 de abril, quando 12 municípios de seis estados já se preparam para voltar às urnas, entre eles Foz do Iguaçu, no Paraná.

Confira abaixo quais são os 11 municípios, com seu eleitorado aproximado, que voltam às urnas neste domingo:

Rio Grande do Sul

Gravataí – 186,6 mil eleitores

Arvorezinha – 8,4 mil eleitores

Butiá – 16,9 mil eleitores

Salto do Jacuí – 9,2 mil eleitores

São Vendelino – 1,9 mil eleitores

São Vicente do Sul – 7,2 mil eleitores

Amapá

Calçoene – 7,4 mil eleitores

Mato Grosso

Conquista D´Oeste – 2,8 mil eleitores

Minas Gerais

Alvorada de Minas – 4,2 mil eleitores

Ervália – 16,4 mil eleitores

São Bento Abade – 3,8 mil eleitores