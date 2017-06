Maior Quadrilhão do Mundo volta ao Parque do Povo para quebrar próprio recorde

O “Maior Quadrilhão do Mundo” será levado mais uma vez à Pirâmide do Parque do Povo nessa quarta-feira, 14, às 15h, com a promessa de quebrar seu próprio recorde, junto ao RankBrasil, e manter em Campina Grande o título de cidade que realiza a Maior Quadrilha Junina do Mundo, pelo 5° ano consecutivo.

A expectativa é de que já no início da tarde os casais de quadrilheiros comecem a chegar no Parque do Povo para garantir o sucesso do ano passado.

Confira mais AQUI.